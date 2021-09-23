У Німеччині повністю прищепили від COVID більше 60% населення

У Німеччині два щеплення від коронавірусу отримали майже дві третини жителів країни. Так, на сьогодні вакциновано 63,6% жителів Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Німеччини Йенса Шпана в Twitter.
При цьому 67,5% населення Німеччини отримали як мінімум одну з двох необхідних доз вакцини.
Серед дорослого населення Німеччини старше 18 років частка частково або повністю щеплених становить 78,3%, серед підлітків 12-17 років - майже 40%.
"Щеплення захищає і повертає назад свободу і нормальне життя", - написав міністр.