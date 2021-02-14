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У Німеччині планують запустити центри вакцинації на повну потужність у квітні

Автор: Ігор Литвиненко

У Німеччині планують запустити на повну потужність центри вакцинації в квітні. Німецький канцлер Ангела Меркель визнала, що повільний старт вакцинації викликав розчарування в країні.

Про це повідомляє Associated Press.

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Канцлер виступила проти критиків повільного старту вакцинації в країні, заявивши, що величезні центри, які були створені минулого року, вийдуть на повну потужність у квітні. При цьому вона заявила, що поява вакцини всього через рік після появи вірусу є вражаючим.

"Це величезне досягнення, якого ніхто не міг очікувати. І тоді ми недостатньо чітко вказали, що спочатку не буде достатньо вакцини для всіх", - сказала Меркель.

У Німеччині процес вакцинації почався в грудні. Першими отримали вакцину літні люди. Зараз вже зроблено близько 3,8 мільйона щеплень. При цьому великі центри вакцинації практично не працювали, через те, що більша кількість щеплень робилися в будинках престарілих або лікарнях.

Німецький уряд очікує, що постачання трьох затверджених вакцин будуть збільшені в найближчі тижні. Це дозволить прищепити всіх людей з групи з найвищим пріоритетом до Великодня.

"Ці центри вийдуть на повну потужність у кінці березня - квітні", - сказала Меркель.

Раніше РБК-Україна писало, що Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня.

Також повідомлялося, що Німеччина частково закрила кордони з Австрією та Чехією через мутації коронавірусу.

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