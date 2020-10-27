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У Німеччині очікують по 20 тисяч випадків заражень коронавірусом до кінця тижня

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині очікують, що до кінця поточного тижня в країні буде фіксуватися по 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом в день. Хоча раніше на таку кількість розраховували тільки до Різдва.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр економіки Петер Альтмайєр зазначив, що зараз кількість нових випадків від тижня до тижня майже подвоюється.

"Ми зіткнулися з ростом. Кількість нових випадків зростає на 70-75% в порівнянні з попереднім тижнем", - сказав Альтмайєр.

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У вівторок в Німеччині зафіксували 11,4 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Тиждень тому було виявлено майже 6,9 тисяч випадків, а в минулу суботу було встановлено антирекорд - 14,7 тисяч.

В кінці вересня канцлер Ангела Меркель заявляла, що за найгіршого сценарію до Різдва буде більше 19 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 в добу.

Нагадаємо, уряд Німеччини має намір запропонувати прем'єр-міністрам федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин. У випадку його запровадження в Німеччині буде заборонена робота барів і ресторанів.

Також у Берліні пройшов черговий протест проти обмежень у зв'язку з пандемією коронавіруса. Учасники акції знову вимагали не обмежувати свободу громадян.

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