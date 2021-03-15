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Німеччина, Франція та Італія зупинили використання COVID-вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Берлін, Понеділок 15 березня 2021 17:08
Німеччина, Франція та Італія зупинили використання COVID-вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Німеччина, Франція та Італія призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Причина одна і та ж - побоювання у зв'язку з можливістю утворення тромбів.

Про це повідомляє Reuters.

Представник міністерства охорони здоров'я Німеччини заявив, що рекомендацію зупинити щеплення цією вакциною видав Інститут Поля Ерліха, який очолює процес вакцинації в країні.

Про припинення вакцинацією британо-шведським препаратом у Франції заявив президент Еммануель Макрон. Він обґрунтував це рішення розвитком тромбоемболії у кількох людей, які отримали дозу цієї вакцини.

Уряд Італії теж припинив вакцинацію AstraZeneca в якості запобіжного заходу.

Як писало РБК-Украина, ряд країн, серед яких Данія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Пізніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Також розробники вакцини від коронавіруса AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

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