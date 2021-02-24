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У Німеччині схвалили експрес-тести на COVID для домашнього користування

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині уряд погодив використання експрес-тестів на коронавірус в домашніх умовах. Це повинно дозволити країні вийти з локдауну.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд виділить на закупівлю тестів 810 мільйонів євро в місяць, що дозволить закупити від 30 до 45 мільйонів тестів. Влада схвалила використання тестів на антиген розробки Healgen Scientific, Xiamen бозона для цих Biotech і Hangzhou Laihe Biotech. Всі їх можуть використовувати люди без медичних навичок в домашніх умовах.

Масове використання цих тестів дозволить країні розраховувати на вихід з жорсткого карантину і сподіватись, що це вдасться зробити на тривалий термін. В останні тижні в Німеччині спад захворюваності на коронавірус зупинився, через що уряд не міг схвалити пом'якшення обмежень, які розраховані до 7 березня.

Наголошується, що середня кількість нових випадків зараження на 100 тисяч осіб зросла за останній тиждень з 57 до 59,3.

Раніше повідомлялося, що в Данії з 1 березня планують пом'якшити карантинні обмеження. У країні хочуть відкрити більшість магазинів і дозволити навчання в школах у частині регіонів.

Також з 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

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