У Німеччині схвалили бустерне COVID-щеплення для всіх дорослих

Так, у Постійній комісії з вакцинації зазначили, що бустерні щеплення рекомендовано проводити мРНК-вакцинами через шість місяців після базового курсу імунізації.

Однак у STIKO припускають, що цей інтервал можна скорочувати й до п'яти місяців.

Зазначено, що до цього часу ревакцинацію у Німеччині рекомендували проводити лише для окремих категорій, а саме людей віком від 70 років, які перебувають у закладах піклування, медиків, працівників соцсфери та людей зі слабким імунітетом.