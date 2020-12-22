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У Німеччині обговорюють введення санкцій проти Росії за вбивство чеченця

Автор: Артур Родивилов

Німеччина пообіцяла ввести нові санкції проти Росії в тому випадку, якщо суд винесе обвинувальний вирок підозрюваному у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Вирок мають винести в березні 2021 року.

Про це пише Der Spiegel.

Після вироку у справі про вбивство в Тіргартені буде потрібно об'єднати зусилля з партнерами з ЄС і ввести нові санкції, пише газета.

7 жовтня в Німеччині почався кримінальний процес у справі про вбивство Хангошвілі.

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Нагадаємо, в центрі Берліна в серпні 2019 трьома пострілами з пістолета вбили учасника другої чеченської кампанії, 40-річного Хангошвілі. Прокуратура Німеччини звинуватила у вбивстві громадянина РФ Вадима Красикова.

Приводом до замовлення вбивства у прокуратурі назвали опозиційне ставлення жертви до "Росії і адміністрації автономних республік Чечні, Інгушетії та проросійського уряду Грузії".

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив санкціями проти РФ за вбивство чеченця.

Згодом канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила, що Німеччина може ввести нові санкції проти РФ.

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