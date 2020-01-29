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У Німеччині виявили ще три випадки зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 01:34
У Німеччині виявили ще три випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Лікарі перевіряють ще 40 осіб, які контактували з хворими

У німецькій Баварії виявили випадки захворювання коронавірусом з Китаю у ще трьох осіб. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я землі Баварія.

Кажуть, що всі троє госпіталізовані у мюнхенську лікарню. Пацієнти є співробітниками компанії з міського округу Штарнберг. Вони контактували з першим хворим чоловіком, який також у лікарні.

Пацієнти зараз знаходяться в ізоляції під наглядом фахівців. Також лікарі перевіряють на предмет наявності інфекції ще 40 осіб, які раніше взаємодіяли з пацієнтами.

Нагадаємо, у Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом. Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані.

Раніше у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Азіатські ЗМІ повідомили 28 січня, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу.

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