ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Німеччині новий штам коронавірусу був ще в листопаді - ЗМІ

Автор: Даша Харченко

У Німеччині новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили у Великобританії, міг бути ще в листопаді. Зазначається, що його знайшли у похилого чоловіка, який згодом помер.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Нижньої Саксонії.

Дослідники Медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була у похилого чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.

Відомство з’ясувало, що дочка померлого в середині листопада була у Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.

Популярні новини

Референтна лабораторія у берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.

До слова, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є більш заразний, ніж інші.

Нагадаємо, у світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в Сполучених Штатах і Індії. У трійку також увійшла Бразилія.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияКоронавірус