У Німеччині невідомі відкрили стрілянину в барах, 8 загиблих

В німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

В результаті події щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали.

Наголошується, що стрілець відкрив вогонь в барі, а потім на одній з площ міста.

За даними джерел видання, злочинець вів вогонь з салону власного автомобіля.

Поліція Ханау підтвердила інформацію про п'ятьох важко поранених і додала, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору.

Як повідомляє hessenschau.de, невідомі атакували дві кальянні в різних районах міста. В одному з барів у центрі міста були застрелені три людини. Потім нападники вирушили в район Кессельштадт, де були вбиті п'ять осіб.

На місцях злочинів працює поліція. Злочинці втекли. До їх пошуків залучені вертольоти.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH

#Hanau: people have Several reportedly been shot dead in an active shooter incident in the western town of German Hanau. The suspected shooter has fled the scene.



pic.twitter.com/7EXNxvhvAU