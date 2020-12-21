У Німеччині починають третю фазу випробування вакцини від COVID-19

Німецька компанія CureVac N.V. анонсувала третю фазу випробувань своєї вакцини від COVID-19. Розробники вивчать безпеку і імуногенність вакцини, прищепивши її 2500 добровольцям.

Про це повідомляється на сайті фармацевтичної компанії.

Компанія сьогодні оголосила про початок третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 CVnCoV в Університетському медичному центрі Майнца. Перший учасник випробувань вакцини буде вакцинований 22 грудня. Будуть введені дві дози по 12 мкг. Мета дослідження - оцінка безпеки та імуногенності вакцини.

За допомогою цього клінічного дослідження за участю медиків з'ясують, як впливає вакцина на групу людей, схильних до особливо високого ризику зараження вірусами.

"Грунтуючись на цьому дослідженні, ми сподіваємося отримати додаткову інформацію про ефективну профілактику COVID-19 в цієї вразливої ​​групи населення", - сказала д-р Лідія Ооствогельс, голова відділу інфекційних захворювань.

До третьої фази випробувань залучать понад 2500 добровольців у віці 18 років і старших. У попередній фазі брали участь більш ніж 35 000 добровольців.

Третя фаза заснована на дослідженні в продовж декількох місяців поширення COVID-19 в колективі співробітників університетської лікарні. Основна увага в ньому приділяється швидкості появи антитіл і частоті вірусологічно підтверджених випадків.

Нагадаємо, Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу розробки Pfizer і Biontech. Всього від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз.

РБК-Україна писало, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від COVID-19.