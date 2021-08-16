ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини

Новость на русском →
Баварія, Понеділок 16 серпня 2021 16:44
У Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини Фото: у Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Баварії розпочали вакцинацію від коронавірусу третьою дозою. Щеплення отримують особи, які належать до групи ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Вказано, що третю бустерну дозу вакцини пропонуватимуть мешканцям будинків для літніх людей, особам, що потребують догляду, та людям від 80 років.

Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.

Водночас уряди федеральних земель Німеччини ще погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року.

Зазначено, що у багатьох регіонах країни ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

Разом з тим, голова німецької Постійної комісії з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стримано відреагував на ці плани, він вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, але не шкідливою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Коронавірус Вакцинація
NEWS
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі