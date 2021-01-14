Мега-локдаун в Німеччині: Меркель хоче зупинити громадський транспорт

В Німеччині розглядають можливість чергового посилення карантину. В рамках нього можуть зупинити роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє Bild.

Жорсткість і введення так званого "мега-локдауна" може відбутися наступного тижня і триватиме мінімум до 31 січня, хоча канцлер Ангела Меркель думає про посилення карантину до кінця лютого.

Глава уряду стурбована мутаціями коронавіруса, з-за чого і розглядає посилення заходів. Серед нових обмежень може бути зупинка роботи громадського транспорту, введення комендантської години переклад, по можливості, працівників підприємств на удаленку.

Ці заходи Меркель два дні тому вже обговорила з міністром охорони здоров'я Йенсом Шпаном. 20 січня вона хоче провести нараду з главами регіонів і вирішити питання по ужесточенному локдауну.

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