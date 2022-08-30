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У Німеччині масові обшуки у справі про експорт токсичних хімікатів до РФ

Фото: у Німеччині проходять масові обшуки через експорт токсинів в Росію (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

На півночі і півдні Німеччини проходять обшуки в декількох компаніях, яких підозрюють у багаторічному експорті в Росію високотоксичних хімічних речовин без відповідних дозволів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Зокрема, обшуки проходять в офісі компанії Riol Chemie GmbH. За даними прокуратури, за останні три з половиною роки її представники експортували в Росію отруйні речовини і спеціальні лабораторні приналежності.

Також повідомляється, що загалом проводяться обшуки в 7 компаніях і приватних приміщеннях. Передбачається, що без дозволів експортувалися хімічні речовини, які можуть бути використані доя виробництва хімічних і біологічних бойових агентів, таких як гірчичний газ.

Речовини в невеликих кількостях постачали російській компанії "Хіммед", яка э постачальником спеціальних лабораторій російських військових і ФСБ. Крім того, повідомляється, що німецькі компанії неодноразово поставляли засоби захисту, які є товарами подвійного призначення.

За даними Tagesschau, є підстави вважати, що ці поставки могли використовувати для виробництва нейротоксину "Новічок". Німецька компанія Riol Chemie GmbH вже перебувала в центрі уваги західних спецслужб, коли розслідувалося отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив санкції проти Росії, в тому числі і заборону на експорт товарів подвійного призначення.

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