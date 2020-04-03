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У Німеччині від коронавірусу померли більше тисячі людей

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:36
У Німеччині від коронавірусу померли більше тисячі людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В країні COVID-19 підтверджено у понад 84 тисяч осіб

У Німеччині від коронавірусу COVID-19 померло 1107 осіб. Відповідні дані опубліковані на карті розповсюдження коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

За даними РНБО, станом на 12:00 3 квітня у Німеччині заразилися коронавірусом 84 794 осіб. З них понад 7,2 тисяч нових випадків були виявлені за останню добу. Померли від COVID-19 1107 осіб, з них 216 осіб за останню добу.

Крім цього Німеччина Китаю обійшла за кількістю випадків коронавіруса і тепер займає четверте місце в світі. Більше заражених лише в Іспанії (112 065), Італії (115 242) і США (245 573). Всього у світі зафіксовано 1 млн 17 693 випадку коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що у США за останню добу померли 1169 осіб. Цей показник смертності є найвищим серед зафіксованих в будь-якій країні з початку глобальної пандемії.

Також повідомлялося, що між державами Європейського союзу ведуться переговори про те, чи слід продовжувати закриття кордонів після Великодня для запобігання поширення коронавіруса.

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