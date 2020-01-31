У Німеччині коронавірус вперше виявили у дитини

У німецькій федеральній землі Баварія був підтверджений перший випадок захворювання коронавірусом 2019-nCoV у дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Німеччині.

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працівника компанії Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю.

Нагадаємо, 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Додамо, що станом на 31 січня число заразилися коронавірусом з Китаю перевищило 9,5 тисячі людей. В результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.