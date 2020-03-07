У Німеччині ще 100 людей заразилися коронавірусом

У Німеччині кількість заражених новим коронавірусом за останню добу зросла на 100 осіб. Про це повідомляє DW.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на вечір суботи, 7 березня, коронавірус CoV-2 вже виявлений у 795 осіб. Минулої доби число хворих становило 684 людини.

Найбільша кількість хворих зафіксована у землі Північний Рейн-Вестфалія - 373 людини. Проте, протягом останньої доби різко зросла захворюваність у землі Баден-Вюртемберг - тут заразилися ще 54 людини. Єдиною землею у Німеччині залишається Саксонія-Ангальт, де ще немає хворих на коронавірус нового типу.

Влада країни вже готується до ухвалення надзвичайного плану захисту економіки.

"Через коронавірус не повинно виникнути другої фінансової кризи", - наголосив прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер.

Загалом коронавірус SARS-CoV-2 виявлений вже у понад 90 країнах і територіях. Заразилися вже понад 105 тисяч людей, померли 3,5 тисячі людей. Одужали після захворювання понад 58 тисяч осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Європейське регіональне бюро надсилає місії також в Азербайджан і Чорногорію.