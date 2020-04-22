У Німеччині одужали від COVID-19 майже 100 тис. осіб

У Німеччині від коронавірусу одужали близько 100 тис. людей. Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, за минулу добу від коронавірусу вилікувались 4 200 людей, загалом ця кількість складає близько 99 400 осіб. Крім того, за останні 24 години лабораторно підтвердили вірус у 2 237 хворих. Наразі в країні кількість інфікованих коронавірусом досягла 145 694.

Також у Німеччині зафіксували 4 900 смертей від COVID-19, з яких 281 людина померла за минулу добу.

Нагадаємо, сенат німецької столиці Берліна прийняв рішення запровадити з 27 квітня обов'язкове носіння респіраторних масок у громадському транспорті в цілях недопущення розповсюдження коронавірусу.

Водночас, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи занадто швидко і масштабно, оскільки кількість нових заражень в країні може значно зрости.

Також найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест-2020, який мав пройти у Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня, скасовано через пандемію коронавірусу. У цьому році місцева влада чекала близько 6 млн відвідувачів.