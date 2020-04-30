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У Німеччині четвертий день зростає кількість інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 10:00
У Німеччині четвертий день зростає кількість інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З загальної кількості усіх заражених близько 75% людей вилікувались від віруса

У Німеччині за останню добу лабораторно підтверджено 1478 заражень коронавірусною інфекцією, що свідчить про зростання кількості інфікованих в країні четвертий день поспіль. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, наразі в країні зареєстровано 159 119 випадків зараження коронавірусом з них 6288 померли. Однак з загальної кількості усіх заражених близько 75% людей - вилікувались.

Як зазначається, уряд Німеччини минулого тижня почав пом'якшувати карантинні обмеження, які ввів задля протидії поширення коронавірусу, але невідомо, чи пов'язують чиновники зростання числа випадків з цим послабленням.

Нагадаємо, уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

Також поновлення чемпіонату Німеччини з футболу, заплановане на 9 травня, може бути відкладено на більш пізній термін через нові випадки зараження коронавірусом після ослаблення обмежень в країні.

Крім того, від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн людей в усьому світі. Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США - 147 тис.

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