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У Німеччині четвертий день зростає кількість інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 09:39
У Німеччині четвертий день зростає кількість інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

В Німеччині кількість заражених коронавірусом зросла на 5323 випадки

В Німеччині через стрімке розповсюдження коронавірусу четвертий день поспіль кількість заражень зростає, а за останню добу зафіксували на понад 400 хворих більше, ніж на передодні. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу в Німеччині кількість заражених коронавірусом зросла на 5323 випадки і таке зростання триває четвертий день поспіль після кількох днів падіння. Загалом там налічують 113 525 заражень, з яких 2373 осіб померли.

Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом в Німеччині побачила "проблиск надії". Вона підкреслила, що німецькому уряду поки що вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я. Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

Також Німеччина доставлятиме літаками сезонних працівників зі Східної Європи у зв'язку з дефіцитом робочої сили через пандемію коронавірусу. Для збору врожаю спаржі, полуниці та овочів в цьому році Німеччині не вистачає близько 40 тис. сезонних працівників з-за кордону.

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