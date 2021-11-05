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У Німеччині більшість жителів підтримує обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Більшість німців вважають, що всі повнолітні жителі країни мають обов'язково щепитися від COVID-19. Проте третина населення не хоче, щоб їх зобов'язували проходити вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з дослідженням, 57% жителів Німеччини підтримують обов'язкові антиковідні щеплення. А 74% респондентів вважають, що люди певних професій, особливо ті, хто пов'язаний із медициною, мають обов'язково пройти вакцинацію.

Проте уряд країни не поспішає робити такий крок та зобов'язувати громадян щеплюватися проти коронавірусу. У той же час близько половини громадян підтримують діючі заходи боротьби з пандемією.

Станом на 5 листопада у Німеччині зафіксували добовий максимум випадків інфікування COVID-19 - 37 120. На день раніше в країні зареєстрували 33 949 хворих.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу спровокувала бум світової фармакології.

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ГерманияВакцинація