В Німеччині на авіабазі знайшли тіла двох американських військовослужбовців

Іллюстративне фото (wikimedia org)

Обоє загиблих входили до 52-ї авіаційної ескадрильї технічного обслуговування

На авіабазі США Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини знайшли тіла двох американських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецькі ЗМІ.

Зазначається, що тіла двох 20-річних військових були знайдені приблизно о 18:30 у казармі. Екстрені служби оголосили їх мертвими приблизно о 18:50. Наразі причини смерті невідомі.

Обоє загиблих входили до 52-ї авіаційної ескадрильї технічного обслуговування.

Нагадаємо, у неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабаза, де розміщуються американські військові.

У США заявляли, що були готові до цього удару. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші сховалися у бункерах за дві з половиною години до початку ракетного удару.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було скоєно за наказом американського президента Дональда Трампа.