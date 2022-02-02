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В Німеччині археологи виявили останки обезголовленого коня: що думають про це вчені

Автор: Сергій Пишкін

У Німеччині археологи виявили могилу віком 1400 років. У ній був похований вершник та обезголовлений кінь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Live Science.

Згідно з даними вчених, вершник жив під час правління династії Меровінгів, які свого часу володіли частиною Франції та Німеччини ще до того, як у 751 році їх замінили Каролінги.

"Він (вершник .-ред) стояв у "командному ланцюжку" з королями Меровінгів на її вершині, що означало, що він був зобов'язаний брати участь у королівських кампаніях", - заявили археологи.

Поховання містило в собі "багатий" інвентар, зокрема, йдеться про зброю, золоті прикраси, бронзові чаші й обезголовленого коня. Тварина ж лежала поруч із людиною.

Археологи припускають, що обезголовлення було частиною поховання. Нібито, тварина була похована як компаньйон для потойбічного життя. Голову коня так і не вдалося знайти.

Також на території цвинтаря археологи знайшли й могили інших людей, які жили приблизно у той самий час, що і вершник.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як у Німеччині археологи виявили жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти.

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Германия