ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Німеччині активізувалися шахраї: вимагають 6 000 євро за COVID-вакцину

Автор: РБК-Україна

Напередодні вакцинації від COVID в Німеччині активізувалися шахраї. Вони намагаються виманити гроші у довірливих громадян за безкоштовну вакцину.

Про це пише Spiegel.

Зокрема, поліція Бонна повідомляє про випадки телефонного шахрайства. Після такого підозрілого дзвінка до поліції звернулася 64-річна жінка. За її словами, їй зателефонував чоловік, який представився співробітником фармацевтичної компанії і запропонував купити перший пакет вакцини за 6 000 євро.

Також повідомляється, що, коли шахрай прибув за грошима, його затримала поліція. Зловмисником виявився 51-річний громадянин Німеччини. Він намагався переконати поліцію, що готував розсилку вакцини поштою.

Популярні новини

Німецька поліція зазначає, що це не перший випадок шахрайства та закликає громадян не вестися на хитрощі, оскільки вакцина буде безкоштовною.

Нагадаємо, оскільки Німеччина входить до Європейського союзу, вакцинація від COVID там почнеться вже завтра, 27 грудня.

Також повідомлялося, що Україна обговорює закупівлю вакцини від COVID-19 із США, Британією та Німеччиною.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманиявакцинацияCOVID-19Коронавірус