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У Німеччині 840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna

Автор: Анна Полисученко

У Німеччині 840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna. Жодних негативних наслідків для щеплених простроченою вакциною влада країни не очікує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Інцидент стався в трьох містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені і Есслінгені, які розташовані в регіоні Баден-Вюртемберг.

За попередньою інформацією, причиною стало неправильне маркування на упаковці препарату. Зазначений термін придатності був довше допустимого санітарними нормами - три місяці замість 30 днів.

Водночас, місцеві лікарі заявили, що не бачать приводу для занепокоєння. Відзначається, що режим зберігання ліків не порушувався - його "весь час тримали в холодильнику".

Представниця вакцинаційного центру Зіндельфінгена вже запевнила у відсутності будь-яких даних, які б вказували на те, що більш тривале зберігання впливає на ефективність препарату.

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