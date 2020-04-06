У Німеччині вже понад 100 тис. хворих коронавірусом

У Німеччині станом на ранок 6 квітня зафіксовано понад 100 тис. хворих коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Таким чином, Німеччина стала четвертою країною, яка подолала межу у 100 тис. заражених

Крім того, повідомляється, що 1 584 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 27 тис. осіб у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 людини. Найбільше випадків підтвердили в США.

РБК-Україна повідомляло, що в Німеччині захворюваність вірусом COVID-19 знижується третій день поспіль. У неділю число хворих знизилася на 146 випадків порівняно з 6082 новими зараженнями, зареєстрованими в суботу.

Також повідомлялося, що Іран частково відновить економічну діяльність на тлі зростання інфікування COVID-19. Економічна діяльність частково відновлено з 11 квітня.