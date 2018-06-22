Геращенко закликає до швидкої верифікації пенсій

Питання знаходиться на контролі прем'єр-міністра

Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала уряд до швидкої верифікації пенсій. Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, в процесі телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком Геращенко навела приклад блокування пенсії професора Козловського, котрого звільнили з полону в непідконтрольному ВСУ Донецьку в грудні минулого року.

У відповідь глава держави обурився ситуацією і і закликав уряд врегулювати це питання.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв взяти питання під особистий контроль.

Як Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні спілкувалася телефоном з П. Порошенком... Опубліковано Iryna Gerashchenko 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, Верховний суд дійшов висновку, що в разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, який призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов'язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути поданий без обмеження шестимісячним терміном.