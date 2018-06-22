Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Геращенко закликає до швидкої верифікації пенсій

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 12:49
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Питання знаходиться на контролі прем'єр-міністра

Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала уряд до швидкої верифікації пенсій. Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, в процесі телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком Геращенко навела приклад блокування пенсії професора Козловського, котрого звільнили з полону в непідконтрольному ВСУ Донецьку в грудні минулого року.

У відповідь глава держави обурився ситуацією і і закликав уряд врегулювати це питання.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв взяти питання під особистий контроль.

 

Як Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні спілкувалася телефоном з П. Порошенком...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, Верховний суд дійшов висновку, що в разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, який призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов'язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути поданий без обмеження шестимісячним терміном.

Кабмін до кінця року може запропонувати нові програми для підвищення пенсій, - Розенко Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Латвії ситуацію на Донбасі
Теги публікації: пенсии, Донбас, Ірина Геращенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся