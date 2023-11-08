Гепатит А в Винницкой области: Ляшко заявил о локализации вспышки вируса

"Вспышку в Винницкой области удалось локализовать. Мы видим, что появляются новые случаи. Но эти случаи, которые проявляются проактивно - путем обследования контактных лиц или в семейных очагах. И за счет вирусологических исследований удается установить наличие инфицирования. Поэтому система Центров контроля и профилактики болезней, эпиднадзора сработала", - рассказал глава Минздрава.

По его словам, сейчас специалисты пытаются обнаружить источник вспышки. Уже есть несколько вариантов, но их еще не подтвердили. Ляшко пообещал, что в случае подтверждения Минздрав выйдет с коммуникацией, какие меры приняты, чтобы избежать повтора таких вспышек.

Ляшко отметил, что всего в Виннице было зарегистрировано 274 случая гепатита А. Единичные случаи есть и в других областях, но Минздрав не объявляет эпидемию.

Министр рассказал, что также в областном центре сейчас проводится вакцинация от гепатита А.

Вспышка гепатита А в Винницкой области

Напомним, ранее в Виннице начали обнаруживать случаи заражения гепатитом А. После этого вирус распространился по области.

В Винницкой области на этом фоне объявили чрезвычайную ситуацию. Также позже заболевания обнаружили в Ивано-Франковской и Тернопольской области.

Более детально о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.