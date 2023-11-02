Гепатит А в Украине. В каких областях зафиксирован вирус и сколько уже больных

Прикарпатье

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся 7 человек - четверо взрослых и трое детей.

"Дети - в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние - средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - рассказала заместительница. генерального директора медучреждения Наталья Демина.

При этом, по ее словам, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом, из них - один ребенок. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надвирнянской общинах.

Винницкая область

В Виннице госпитализировали 111 человек с подтвержденным диагнозом на гепатит A, среди них - 22 ребенка. 15 случаев подтвердили за последние сутки.

Как рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко, еще 6 пациентов находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза. Первая вспышка гепатита A в области была зарегистрирована 16 октября.

Сейчас случаи заболевания гепатитом А зарегистрированы в пяти районах Винницкой области. В частности, в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. В регионе объявлен режим ЧС из-за вспышки этого заболевания.

Добавим, что в Минздраве о вспышке гепатита А в Виннице сообщили 24 октября. Уже тогда было известно о 60 человек, заболевших и попавших в больницу, из них - 14 детей. Позже количество больных начало увеличиваться.

Риск есть и для Киева

Надо понимать, что Киев тоже находится в зоне риска. Дело в том, как объяснила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, он связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. А поскольку источником инфекции является больной человек, выделяющий возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности.

Поэтому, как добавила директор, в больницу следует обратиться при первых симптомах, не дожидаясь "желтого" отражения в зеркале.

"Потраченное время вредит не только вашему здоровью, но и повышает риск вспышки болезни, подвергает опасности окружающих: ваших детей, родственников, коллег и совсем незнакомых людей", - подчеркнула она.

Гепатит А. Что за болезнь?

Заражение этой болезнью происходит при контакте с загрязненными вещами и продуктами питания при употреблении их в пищу (посуда, белье, полотенце, игрушки и др.), которыми пользовался больной. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области. Тогда вспышку рарегистрировали в одном из сел Новоархангельского района. Тогда заболели три человека.

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