Гепатит в Киеве: действительно ли вода из крана опасна - официальный ответ

На фоне информации о вспышке гепатита А в Соломенском районе Киева в соцсетях появились предположения, что источником заражения могла стать водопроводная вода. Впрочем, в "Киевводоканале" официально заявили: качество питьевой воды в столице, в частности в проблемном районе, соответствует всем санитарным нормам.

После сообщений о случаях гепатита 8 мая специалисты компании отобрали пробы воды по пяти адресам в Соломенском районе. Все образцы показали соответствие действующим нормативным требованиям. Дополнительные проверки 20 мая снова не выявили никаких отклонений.

Как контролируют качество воды

В "Киевводоканале" отмечают: качество питьевой воды в Киеве контролируется круглосуточно на всех этапах - от очистных сооружений до распределительной сети. Все результаты исследований доступны на официальном сайте компании.

В то же время в компании объясняют: хотя вода централизованно безопасна, ее качество может ухудшаться уже внутри домов. Внутридомовые сети на балансе "Киевводоканала" не находятся - за их состояние отвечают балансодержатели жилья. Им советуют регулярно промывать эти сети, чтобы избежать вторичного загрязнения.

Жителям Киева советуют:

оперировать только проверенной информацией;

проверять данные по качеству воды на сайте "Киевводоканала";

обращаться к балансодержателю дома относительно состояния внутренних сетей.

В компании отмечают: официальные анализы не выявили никакой угрозы со стороны водопроводной воды в Соломенском районе.