Гепатит в Киеве: действительно ли вода из крана опасна - официальный ответ
В Киеве распространяются слухи, что вспышка гепатита А в Соломенском районе связана с водопроводной водой. В "Киевводоканале" это опровергают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".
На фоне информации о вспышке гепатита А в Соломенском районе Киева в соцсетях появились предположения, что источником заражения могла стать водопроводная вода. Впрочем, в "Киевводоканале" официально заявили: качество питьевой воды в столице, в частности в проблемном районе, соответствует всем санитарным нормам.
После сообщений о случаях гепатита 8 мая специалисты компании отобрали пробы воды по пяти адресам в Соломенском районе. Все образцы показали соответствие действующим нормативным требованиям. Дополнительные проверки 20 мая снова не выявили никаких отклонений.
Как контролируют качество воды
В "Киевводоканале" отмечают: качество питьевой воды в Киеве контролируется круглосуточно на всех этапах - от очистных сооружений до распределительной сети. Все результаты исследований доступны на официальном сайте компании.
В то же время в компании объясняют: хотя вода централизованно безопасна, ее качество может ухудшаться уже внутри домов. Внутридомовые сети на балансе "Киевводоканала" не находятся - за их состояние отвечают балансодержатели жилья. Им советуют регулярно промывать эти сети, чтобы избежать вторичного загрязнения.
Жителям Киева советуют:
- оперировать только проверенной информацией;
- проверять данные по качеству воды на сайте "Киевводоканала";
- обращаться к балансодержателю дома относительно состояния внутренних сетей.
В компании отмечают: официальные анализы не выявили никакой угрозы со стороны водопроводной воды в Соломенском районе.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зафиксировали вспышку гепатита А, в частности в микрорайоне Отрадный Соломенского района. По состоянию на 16 мая зарегистрировано 65 случаев заболевания, из которых 31 - у детей. Источник инфекции еще устанавливают: рассматривают воду, пищу и контакт с бессимптомными больными.
В Минздраве напоминают, что существует вакцина против гепатита А, но она не является обязательной - ее можно приобрести самостоятельно. Болезнь передается через грязные руки, продукты и некачественную воду. Гепатит А считается самым легким среди вирусных гепатитов и лечится симптоматически.
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