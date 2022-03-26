У Генштабі ЗСУ розповіли про проблеми в Росії з весняною мобілізацією

"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", - йдеться в повідомленні

У Генштабі звернули увагу на тенденцію різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби в РФ.

"Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом", - вказується в оперативному зведенні відомства.

Крім того, зазначається, що техніка, яка надходить зі складів зберігання та арсеналів в окупаційних підрозділах, знаходиться в незадовільному технічному стані через недбалу попередню експлуатацію та тривале зберігання.