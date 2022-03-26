У Генштабі ЗСУ розповіли про проблеми в Росії з весняною мобілізацією

У Росії через величезні військові втрати в Україні назріває проблема з проведенням весняної призовної кампанії з квітня. До того ж у військах країни-агресора різко знижується кількість "контрактників".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.
"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", - йдеться в повідомленні
У Генштабі звернули увагу на тенденцію різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби в РФ.
"Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом", - вказується в оперативному зведенні відомства.
Крім того, зазначається, що техніка, яка надходить зі складів зберігання та арсеналів в окупаційних підрозділах, знаходиться в незадовільному технічному стані через недбалу попередню експлуатацію та тривале зберігання.
Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ продовжує вести приховану мобілізацію для продовження війни в Україні, пропонуючи підписати контракт на службу в армії боржникам і аліментникам.
Також раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що незважаючи на провал планів РФ швидко захопити Україну, Москва все одно проводить приховану мобілізацію і змушує союзників дати приєднатися до війни.
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