RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генштабі розповіли про загрозу ворожого ракетного удару "калібром" по об'єктах ОПК

Фото: з кораблів РФ може бути завдано нового ракетного удару (perild.com)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ можуть завдати нових ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських об'єктах ОПК і логістичній інфраструктурі. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що атака ймовірна і використанням крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.

"Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Так, в акваторії Чорного моря знаходяться кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр".

У Генштабі зазначили, що на окупованому Криму у військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України