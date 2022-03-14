У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 19-й день війни

Сьогодні, 14 березня, розпочався дев'ятнадцятий день протистояння українських військових російським окупантам. У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку на фронтах станом на 6:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Характер дій оборони залишається без істотних змін. ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польовим базам і складам) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
За попередню добу Повітряні Сили Збройних Сил України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотні літальні апарати.
У Генштабі підкреслили, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції в усіх напрямках висунення не мали. Основні зусилля російських військ були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, в тому числі і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння і військової техніки.
Психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.
За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгороді розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані з госпіталів і чекають відправки в підрозділи.
Також в цьому таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.
Нагадаємо, в Генштабі повідомили про те, що російські військові готують наступ на місто Вугледар у Донецькій області.
Раніше в Генштабі заявили про те, що російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.