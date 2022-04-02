Генштаб: російські війська нарощують системи ППО в прикордонних районах

Російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) в прикордонних районах. А в Білорусі тривають посилені заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Волинському напрямку немає ознак формування наступальних угруповань противника. Але в підрозділах Збройних сил Білорусі тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки.

"Ворог проводить нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з нашою державою", - зазначили в Генштабі.