Генштаб: російські війська нарощують системи ППО в прикордонних районах

Російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) в прикордонних районах. А в Білорусі тривають посилені заходи бойової підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що на Волинському напрямку немає ознак формування наступальних угруповань противника. Але в підрозділах Збройних сил Білорусі тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки.
"Ворог проводить нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з нашою державою", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти на Поліссі намагаються уповільнити просування ЗСУ, мінуючи залишені позиції та військову техніку.
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