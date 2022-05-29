Генштаб просить не публікувати інформацію від "джерел" з фронту

В умовах війни завжди важливо пам’ятати прості правила перевірки, а також поширення інформації. Сьогодні ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.
"Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення!", - пишуть в ЦПД.
Додамо, що Російська Федерація, як і раніше, продовжує вдаватися до дезінформації серед довірливого населення. Наприклад:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.