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Генштаб просить не публікувати інформацію від "джерел" з фронту

Фото: Генштаб просить не публікувати інформацію від "джерел" з фронту (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

В умовах війни завжди важливо пам’ятати прості правила перевірки, а також поширення інформації. Сьогодні ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Які правила слід пам’ятати в інформаційному колі:

  • перевіряти інформацію й поширювати виключно ту, яка надається офіційними відомствами;
  • утримуватись від поширення інформації від "особистих джерел", яка стосується подій на фронті;
  • утримуватись від публічних оцінок щодо бойових дій та логістики. Лише воєнне керівництво може надавати повну інформацію з поля боя й робити достовірні прогнози.

"Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення!", - пишуть в ЦПД.

Додамо, що Російська Федерація, як і раніше, продовжує вдаватися до дезінформації серед довірливого населення. Наприклад:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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