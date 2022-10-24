Генштаб показал уничтожение очередной БМП врага. Машину разорвало на мине (видео)

ВСУ ликвидировали очередную бронированную машину пехоты врага. Технику вместе с экипажем разорвало на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов и уничтожили много техники врага.

Кроме того, за вчерашний день на юге подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач. В результате удалось уничтожить несколько оккупантов и радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

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