Генсек ООН заявив про загрозу продовольчої катастрофи через COVID-19

Пандемія коронавіруса може призвести до глобальної продовольчої катастрофи. Якщо не будуть вжиті термінові заходи сотні мільйонів жителів планети можуть постраждати від нестачі продовольства.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє центр новин ООН.

"Якщо не будуть вжиті негайні заходи, стає все більш очевидним, що насувається глобальна продовольча надзвичайна ситуація, яка може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих", - сказав він.

За словами генсека ООН, голод і недоїдання фіксувалися в деяких з них ще до початку пандемії. На сьогоднішні понад 820 мільйонів осіб все ще не отримують достатньо їжі, і їхня кількість буде рости.

Гутерріш зазначив, що навіть в країнах з достатнім продовольством COVID-19 може порушити ланцюжок поставок продуктів харчування.

"Наші продовольчі системи терплять крах, а пандемія погіршує ситуацію", - сказав він.

У зв'язку з цим генсек ООН запропонував три основні рекомендації.

По-перше, за його словами, країни повинні визначити продовольчі та харчові послуги як основні, а також забезпечити захист тих, хто працює в цьому секторі.

Гутерріш додав, що пакети допомоги і стимулів повинні охоплювати найвразливіших, у тому числі дрібних виробників продуктів харчування та сільські підприємства.

По-друге, глава ООН підкреслив необхідність зміцнення систем соціального захисту в галузі харчування, включаючи підтримку мільйонів дітей у всьому світі, які в даний час не охоплені програмами шкільного харчування. Зараз у цю категорію потрапляє близько 352 млн осіб по всьому світу.

По-третє, на думку генсека, країнам потрібно створювати досконаліші продовольчі системи, які відповідають потребам як виробників, так і працівників, і викорінити голод, забезпечивши доступ більшої кількості людей до здорової та поживної їжі.

Нагадаємо, ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію коронавірусу.

Також в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття в світі.