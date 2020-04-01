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Генсек ООН заявив про найважчу кризу за 75 років через коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 10:55
Генсек ООН заявив про найважчу кризу за 75 років через коронавірус
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com us-mission)

Економічні наслідки через пандемію створять найважчу кризу з часів Другої світової війни

Криза, яка утворилась внаслідок пандемії коронавірусу є найважчою з часів Другої світової війни. Про це повідомляє ВВС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що коронавірус є загрозою для всього людства, а також буде мати економічні наслідки, які супроводжуються невиданою рецесією у минулому.

"Це дає підстави вважати, що це дійсно найбільша криза з тих, з якими нам доводилося зіштовхуватися з часів Другої світової", - сказав Гутерріш.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу. Він виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам "Великої двадцятки" зосередитися на кількох найбільш важливих питаннях під час екстреного віртуального саміту.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся з посланням до влади всіх держав світу у зв'язку з оголошенням про пандемію коронавіруса COVID-19. Та закликав владу всіх країн активізувати зусилля у боротьбі з пандемією.

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