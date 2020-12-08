Генсек ООН висловив співчуття через смерть українського миротворця в Африці

Фото: Антоніу Гутерріш (wikimedia by Chatham House)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому висловив співчуття через смерть українського миротворця в Африці. Мова йде про старшого лейтенанта Олександра Бривка, який 22 листопада помер від коронавірусу в Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram.

"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в ДР Конго", - йдеться в листі Гутерріша.

За словами генсека ООН, організація вживатиме всіх необхідних заходів, щоб убезпечити миротворців та персонал миротворчих місій під час пандемії коронавірусу.

Крім того, Гутерріш висловив вдячність Україні за те, що українські військові беруть участь у миротворчих операціях.

Нагадаємо, український миротворець захворів на коронавірус в ДР Конго на початку листопада. Захворювання у нього діагностували 7 листопада.

Також РБК-Україна писало, що 6 грудня в ДР Конго помер український миротворець Сергій Савченко. У військовослужбовця раптово зупинилося серце.