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Генсек ООН отреагировал на расстрел украинского бойца под Бахмутом

Фото: Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Видео с расстрелом украинского воина является трагическим напоминанием о важности соблюдения законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Недавние шокирующие кадры произвольного убийства украинского солдата являются еще одним трагическим напоминанием о необходимости строгого соблюдения законов войны. Мы должны достигать всех этих целей, признавая, что каждая из них имеет ценность сама по себе", - заявил генеральный секретарь ООН.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в сеть попало видео в котором оккупанты расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Позже стало известно, что россияне убили военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Шадуру, который с начала февраля считался пропавшим без вести после боевых действий в районе Бахмута.

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