ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Генсек ООН зробив щеплення COVID-вакциною

Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавіруса. Він описав 2020-й рік, назвавши його роком смерті, катастроф і відчаю, і висловив надію, що зараз настане рік відновлення світу.

Популярні новини

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

На думку генсека ООН, сьогодні необхідно зробити все можливе, аби вакцина була доступна всім і всюди.

"Мені пощастило сьогодні отримати першу дозу вакцини від COVID-19. З цієї пандемією ніхто з нас не може відчувати себе в безпеці, доки всі ми не будемо в безпеці", - написав він.

Гутерреш під час свого звернення до Генасамблеї попередив про ризик розповсюдження ядерної і хімічної зброї. Він закликав країни - члени ООН "поставити світ на рейки" і прийти до відновлення миру і процвітання.

Нагадаємо, раніше в Іспанії військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих. У зв'язку з цим начальник Генштабу пішов у відставку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНВакцинаКоронавірус