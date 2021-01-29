Генсек ООН зробив щеплення COVID-вакциною

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавіруса. Він описав 2020-й рік, назвавши його роком смерті, катастроф і відчаю, і висловив надію, що зараз настане рік відновлення світу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

На думку генсека ООН, сьогодні необхідно зробити все можливе, аби вакцина була доступна всім і всюди.

"Мені пощастило сьогодні отримати першу дозу вакцини від COVID-19. З цієї пандемією ніхто з нас не може відчувати себе в безпеці, доки всі ми не будемо в безпеці", - написав він.

Гутерреш під час свого звернення до Генасамблеї попередив про ризик розповсюдження ядерної і хімічної зброї. Він закликав країни - члени ООН "поставити світ на рейки" і прийти до відновлення миру і процвітання.

Нагадаємо, раніше в Іспанії військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих. У зв'язку з цим начальник Генштабу пішов у відставку.