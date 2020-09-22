Генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою до 75-річчя Організації об'єднаних націй. Він закликав країн-учасниць до посилення міжнародного співробітництва перед обличчям глобальних викликів.
Про це повідомляє DW.
За його словами, тільки разом країни зможуть подолати нестабільність у світі.
"Насувається кліматична катастрофа, біорізноманіття зменшується, бідність знову зростає, поширюється ненависть, геополітична напруженість загострюється… Пандемія COVID-19 оголила нестабільність у світі. Тільки разом ми зможемо виступити проти цього", - сказав Гуттеріш.
Генсек також високо оцінив досягнення ООН за часи існування організації.
"Ніколи в сучасній історії ми не жили стільки років без військового протистояння між великими державами", - додав Гуттеріш.
Раніше в ООН заявляли, що
світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу.