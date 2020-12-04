Генсек ООН закликав країни світу разом боротися з пандемією коронавіруса

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією. Він нагадав, що з самого початку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), спираючись на наукові дані, пропонувала боротися з коронавірусом спільно.

Про це сказав Гутерріш в ході засідання Генасамблеї ООН, повідомляє прес-служба Організації.

Він нагадав, що глобальне співробітництво сьогодні необхідно як ніколи, - "людство зіткнулося з спільним ворогом".

"Завдяки невтомній праці науковців і дослідників по всьому світу вакцини можуть бути доступні вже в найближчі тижні або місяці", - зазначив глава ООН.

Він нагадав про ініціативи, спрямованих на те, щоб забезпечити загальний доступ до вакцин від COVID-19, а також коштами на лікування цього захворювання.

При цьому Генсек ООН поскаржився на брак фінансування цих важливих ініціатив.

"В даний час не вистачає 28 млрд доларів, включаючи 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново, протягом найближчих двох місяців", – попередив він.

Раніше Гутерріш заявив, що світові ще роками і десятиліттями доведеться боротися з наслідками пандемії коронавіруса.

В ООН заявляли, що через пандемію коронавіруса потреба гуманітарної допомоги в 2021 році збільшиться на 40%.