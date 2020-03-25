Генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса

Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Гуттеріш вважає, що це дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування та медикаментів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Генсек ООН виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам "Великої двадцятки" зосередитися на кількох найбільш важливих питаннях під час екстреного віртуального саміту. Гуттеріш звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження і виділення трильйонних пакетів допомоги для міжнародної економіки.

Він також нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавіруса.

"Гутерріш закликав скасувати різні тарифи і мита, а також санкції, раніше введені проти деяких країн. Така відміна санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів і медичної допомоги, необхідної їм для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку з пандемією коронавіруса в світі. Саміт пройде на цьому тижні.

Нагадаємо, 13 березня країни G20 виступили зі спільною заявою у зв'язку з коронавірусом. Тоді лідери країн "Великої двадцятки" пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження.