ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 00:42
Генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Гуттеріш вважає, що це дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування та медикаментів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Генсек ООН виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам "Великої двадцятки" зосередитися на кількох найбільш важливих питаннях під час екстреного віртуального саміту. Гуттеріш звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження і виділення трильйонних пакетів допомоги для міжнародної економіки.

Він також нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавіруса.

"Гутерріш закликав скасувати різні тарифи і мита, а також санкції, раніше введені проти деяких країн. Така відміна санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів і медичної допомоги, необхідної їм для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку з пандемією коронавіруса в світі. Саміт пройде на цьому тижні.

Нагадаємо, 13 березня країни G20 виступили зі спільною заявою у зв'язку з коронавірусом. Тоді лідери країн "Великої двадцятки" пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження.

У Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус Трамп хоче зняти обмеження через коронавірус до 12 квітня
Новини України Антоніу ГутеррішКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся