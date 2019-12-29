Генсек ООН засудив теракт у Сомалі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив вибух, який прогримів у столиці Сомалі - Могадішо - і забрав життя понад 90 осіб. Про це йдеться в повідомленні офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Гутерріш назвав подію терактом, висловив співчуття рідним загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим від вибуху.

"Винні в цьому жахливому злочині повинні постати перед судом", - заявив Гутерріш.

Нагадаємо, 28 грудня у столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули понад 90 людей. Серед загиблих 17 поліцейських, 73 цивільних і чотири іноземці.

Жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Влітку у Сомалі в результаті нападу озброєних бойовиків готель Asaseey в місті Кісмайо загинули 26 осіб. Напад здійснили прихильники радикального ісламістського угруповання "Харакат аш-Шабаб". Серед загиблих були громадяни Кенії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Танзанії. Також повідомлялося про загибель кандидата в президенти на майбутніх виборах.

Зазначимо, згідно з останньою доповіддю ООН, число смертей, спричинених терористичними атаками, скоротилося в усьому світі.