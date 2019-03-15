Генсек НАТО засуджує теракт у Новій Зеландії

Столтенберг зазначив, що НАТО залишається надійним партнером Нової Зеландії у захисті її демократичних прагнень

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил теракт в Новой Зеландии, в ходе которого в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Об этом генсек написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что альянс остается надежным другом и партнером Новой Зеландии в защите ее демократических стремлений и общественных ценностей.

"Я решительно осуждаю ужасное террористическое нападение на мечети в Крайстчерче. Мои мысли со всеми, кто потерял близких или был ранен", - написал Столтенберг.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования из-за теракта в Новой Зеландии. Он подчеркнул, что США поддержат Новую Зеландию во всем, что могут сделать.

Ранее МИД Украины осудил теракт в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек, а пострадали около 48 человек.

РБК-Украина писало, что в деле о теракте в Новой Зеландии полиция задержала трех человек, одному из которых полиция уже предъявила обвинения. Завтра он предстанет перед окружным судом.

Так, неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Стрелком был гражданин австралийского происхождения. Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что беспрецедентное нападение, которое произошло сегодня в мечетях, является хорошо спланированным терактом.