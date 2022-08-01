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Генпрокурор про загибель Вадатурського: цілеспрямоване вбивство - одна з версій слідства

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 20:32
Генпрокурор про загибель Вадатурського: цілеспрямоване вбивство - одна з версій слідства Фото: Андрій Костін, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Загибель українського бізнесмена Олексія Вадатурського в результаті обстрілу окупантів могла бути цілеспрямованим вбивством, це одна з версій слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.

"Зараз дійсно одна з версій - цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його сім'ї. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків", - розповів Костін.

Він також уточнив, що якщо у слідства з'явиться більше інформації, то Офіс генпрокурора "дуже швидко цю інформацію оприлюднить, з умовами того, щоб це не завадило подальшому розслідуванню".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час масованих обстрілів Миколаєва загинув Герой України і відомий бізнесмен Олексій Вадатурский. Він власник найбільшої зерноторгової компанії"Нібулон".

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що загибель Вадатурського не була випадковістю, а цілком продуманим і організованим умисним вбивством.

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