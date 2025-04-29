Генерал Москалик отвечал за мониторинг войны в Украине для Путина: подробности

Гибель генерала РФ в Подмосковье

Напомним, что вчера, в пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под Москвой взорвалось авто российского генерала. Позже стало известно, что погиб 59-летний Ярослав Москалик - высокопоставленный генерал из Генштаба РФ.

Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и открыли уголовное дело. Следственный комитет РФ заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.

Подробно о том, что известно о генерале, а также о том, как он причастен к переговорам с Украиной, можно узнать в материале РБК-Украина.

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